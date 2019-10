Nog in Aalst kunnen leerlingen van het GO! Lyceum voortaan ook buiten les krijgen in een gloednieuwe openluchtklas. Die ziet er hetzelfde uit als een gewone klas, maar dan buiten. Ideaal voor vakken waarbij leerlingen in gesprek moeten gaan met elkaar. Maar de openluchtklas kan ook dienen voor lessen Latijn of Nederlands. In de buitenlucht les krijgen is ook beter voor de concentratie van de leerling.