Scholieren in Lede krijgen fietsen na controle meteen ook hersteld

In 36 steden en gemeenten in ons land waren vandaag de fietsers en de voetgangers baas op straat, of toch in een aantal straten. U zal het misschien gemerkt hebben, het was dan ook Autoloze Zondag. En dat vieren ze niet alleen in grote steden als Brussel, Antwerpen of Gent. Ook in een pak kleinere gemeenten kon je vandaag niet overal door met de auto. Zo ook in Haaltert. Daar werd de buurt rond het Sint-Goriksplein autovrij gemaakt. Inwoners konden zich er onder meer wagen aan een fietsbehendigheidsparcours. De gemeente voorzag ook heel wat randanimatie. Al bleef het programma dit jaar wel nog beperkt door corona.