Scholieren GO! Atheneum Ninove vieren IDAHOT

U heeft ze misschien zien wapperen vandaag: de regenboogvlag. Op veel plaatsen in de streek hebben gemeentebesturen de vlag uitgehangen, want het is vandaag de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Om te laten zien dat je de LGBTQ -gemeenschap respecteert, kon je vandaag ook in paarse kledij naar school of het werk komen. Verschillende scholen in Ninove hebben dat alvast gedaan. In het GO! Atheneum werd het thema ook in de lessen aangehaald.