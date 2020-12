Scholen sluiten nog amper door corona, kleuterschool in Melsele is de eerste na de verlengde herfstvakantie

Een loods van een transportbedrijf in Oordegem is in de as gelegd na een zware brand deze ochtend. De brand was bijzonder hevig. Bij aankomst van de brandweer om 6 uur stond de hele loods in lichterlaaie. Omdat er gevreesd werd voor slachtoffers kwamen er uit de buurt heel wat brandweerploegen meeblussen. De korpsen van Lede, Ninove, Wetteren, Moorsel, Aalst en Melle kwamen ter plaatse. Zij konden niet verhinderen dat de loods volledig uitbrandde. Omdat de brand zich beperkte tot de loods vielen er gelukkig geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer zal nog een hele tijd moeten nablussen.