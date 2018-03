Onderwijs: Aalst en Beveren rekenen op centen van minister Crevits

De vijfde- en zesdejaars van basisschool Gavertje Vier uit Belsele bij Sint-Niklaas kregen vandaag monnik Giel op bezoek. De jonge Giel Foubert uit Sint-Laureins vertrok op zijn 15de naar een boeddhistisch klooster in Tibet. Dezer dagen is hij opnieuw even in ons land, en neemt hij uitgebreid de tijd om over zijn leven als monnik in opleiding te vertellen. De leerlingen hingen aan zijn lippen.