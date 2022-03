Schoenen Torfs voor 11de keer onderscheiden als 'Great Place to Work'

Baggerbedrijf Jan De Nul uit Aalst heeft vandaag alweer een nieuw schip te water gelaten. Deze keer in Dordrecht, in Nederland. De vrouw van Pieter Jan De Nul is meter van het schip en mocht het schip dopen. Het gaat om een waterinjectiebaggerschip. Het is een kleiner schip, maar het kan wel tot meer dan 20 meter diep baggeren. Net omdat het wat compacter is, is het ideaal voor werkzaamheden in havens. De Pancho, want zo heet het schip, zal vooral ingezet worden in Argentinië, maar kan ook dienen voor andere projecten. Pancho is Spaans voor de voornaam ‘Frans’. En Frans is dan weer de koosnaam van Jan Frans, dat is het zoontje van Pieter Jan De Nul en zijn Argentijnse vrouw. Bij Jan De Nul is het namelijk een traditie dat de eerste schepen van een nieuwe reeks vernoemd worden naar familieleden. En dat zorgde vanochtend voor vertederend familiegeluk.