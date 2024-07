Schippers over renovatie jachthaven Doel: "Hopelijk is de toekomst rooskleurig. We wachten af"

In Doel zijn de schippers van de jachthaven volop bezig met de voorbereidingen voor de ingrijpende werken, die er over goed anderhalve week van start zullen gaan. U hoorde het donderdag in ons nieuws: in het kader van de heropleving van het dorp aan de Schelde, gaat de Vlaamse Waterweg het haventje helemaal renoveren. De jachthaven zal dan tot eind 2025 afgesloten zijn voor boten. Voor het dertigtal nog resterende schippers en voor de havenmeester wordt dat even doorbijten, want de jachthaven maakt een groot deel uit van hun leven.