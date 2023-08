Nog in Aalst is gisteravond een puntgevel van een huis in aanbouw omgewaaid in de Dokter Jozef Kluyskensstraat. Grote stukken van de gevel vielen op het voetpad en door het dak van een kinderkamer in de aanpalende woning. De schade was zo groot dat de woning van het gezin van zeven onbewoonbaar is verklaard. Als bij wonder zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer en de Aalsterse politie konden het hele gezin tijdig uit de woning evacueren. Er werd ook opvang gezocht en gevonden.