Schilderij op academiegevel maakt Sint-Niklaas warm voor NAFT kunstenfestival

In Sint-Niklaas kan je aan de zijgevel van de academies aan het Schouwburgplein een nieuw kunstwerk zien hangen. Het schilderij van kunstenares Catharina Dhaen is zo het vijfde NAFT Billboard dat daar een plaats krijgt. Het billboard geeft de voorzet aan het NAFT kunstenfestival in de stad. Dat tweejaarlijks event vindt plaats van 25 april tot 25 mei. Het werk is een uitvergroting van een deel van een schilderij dat Catharina Dhaen maakte met olieverf en kleurpotlood. Sinds dit jaar is Dhaen zelf ook leerkracht aan d'Academie Beeld in de regio. De locatie van het billboard is dus extra speciaal voor haar. Het kunstwerk is gebaseerd op een gedicht van de Amerikaanse schrijfster Sylvia Plath en draait rond hoop.