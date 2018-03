Schietincident in Bambrugge is uit de hand gelopen burenruzie

In Wachtebeke staat sinds gisteren een boodschap voor Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege, die in het nabijgelegen Evergem woont. 'Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 hectare bos vernietigd.' 'U beloofde een plan voor het bosbehoud.' 'Waar wacht u op, Joke?' Deze drie zinnen heeft Bos op drie afzonderlijke aanplakborden langs de weg geplakt. Een knipoog naar de bekroonde film Three billboards outside Ebbing. Intussen zijn twee van de drie opschriften wel weggewaaid. Bos wil focussen op de bosvernietiging. ‘Sinds Joke Schauvliege minister is, is er meer dan 2.000 hectare bos vernietigd, terwijl er een plan voor bosbehoud was beloofd’, zegt Bert De Somviele, directeur van Bos .