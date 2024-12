Scheve kerstboom in Wetteren afgebroken: "Veiligheid primeert, volgend jaar een ander concept"

In Wetteren verloopt de vooravond van kerst wat in mineur, want de grote kerstboom op de Markt is deze voormiddag om veiligheidsredenen afgebroken. Door de felle windstoten van de voorbije dagen stond de boom al lichtjes scheef. Burgemeester Albert De Geyter wou daarom geen risico nemen en een drama zoals vorig jaar op de Markt van Oudenaarde voorkomen. Bij de inwoners is er ontgoocheling, maar ze begrijpen de beslissing.