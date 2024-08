Scheppersinstituut in Wetteren zoekt nog leerkrachten voor nieuwe schooljaar: "Als we niemand vinden, is het stunt-en vliegwerk"

Volgende week maandag start het nieuwe schooljaar. Voor veel scholen is het nog puzzelen, want ze zijn nog altijd op zoek naar leerkrachten. Als ze die deze week niet vinden, dan moeten de leerlingen naar de studie en krijgen ze dus geen les. Wij gingen langs in het Scheppersinstituut in Wetteren. Daar zoeken ze nog drie leerkrachten, maar voorlopig zijn er weinig kandidaten.