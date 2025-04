Schepen Malfroot regelde vanochtend met D'haeseleer de tijdelijke overdracht: "Dat is Guy, Ninove is zijn kindje, wij hopen op een Mirakel"

Ook bij D'haeseleers partij Forza Ninove volgen ze de toestand van de burgemeester van dichtbij op. Rechterhand en schepen Ilse Malfroot is voorlopig waarnemend burgemeester van Ninove. Zij kon vanmorgen videobellen met D'haeseleer. Dat was nodig om de laatste belangrijke dingen voor de stad te regelen, maar er werd natuurlijk ook gepraat over zijn gezondheidstoestand.