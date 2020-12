Sint-Niklaas krijgt drie koopzondagen. Dat zal het schepencollege morgen officieel beslissen. Koopzondagen mogen van de federale regering. Lokale besturen mogen dat zelf beslissen of ze die willen houden, en hoe ze die organiseren. In Aalst zijn ze er ook al uit. Ook daar organiseren ze koopzondagen in december. Om de eindejaarskoopjes zo veilig mogelijk te laten verlopen en een volkstoeloop, zoals dit weekend op evenementen in Brugge en Brussel te vermijden, zal de stad werken met een systeem van crowdcontrol.