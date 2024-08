Schepen Lieve Truyman trekt de lijst van N-VA in Temse

In Temse heeft N-VA dan weer de lijst bekendgemaakt. Huidig eerste schepen, en nationaal ondervoorzitter van N-VA, Lieve Truyman trekt de lijst, gevolgd door schepenen Stephan Van der Gucht en Tineke Van Britsom. In het partijprogramma "Thuis in Temse" komt vooral ondernemen, financiën en een daadkrachtig beleid terug. Veiligheid, bereikbaarheid, sociaal beleid en welvaart zijn ook belangrijke punten. Op de lijst staan 31 kandidaten van alle leeftijden. De deelgemeenten Elversele, Tielrode, Steendorp en Velle zijn vertegenwoordigd.