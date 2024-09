Schepen Filip Kegels trekt met eenmanslijst naar de kiezer in Beveren: "Ik heb de beste versie van mezelf teruggevonden"

Filip Kegels, eerste schepen in Beveren, trekt met een eenmanslijst naar de kiezer. Kegels zetelt op dit moment nog als N-VA-schepen in Beveren, maar hij kreeg geen plaats meer op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Kegels wil zijn kiezers niet in de steek laten en komt dus alleen op. Hij heeft de afgelopen maanden een mentale rustpauze genomen om zich klaar te stomen. Want hij heeft diep gezeten, door ziekte en tegenslagen, zowel professioneel als in de politiek.