Schepen Dierenwelzijn Zele wil dat Ben Weyts dierentransporten herbekijkt

Het gemeentebestuur van Zele vraagt aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om de wet rond het transport van dieren bij extreme temperaturen aan te passen. Tijdens de laatste hittegolf in ons land werden er door dierenrechtenorganisatie Animal Rights in Zele beelden gemaakt van een transport van varkens. Bij het transport zouden een aantal varkens omgekomen zijn door de hitte. De dode dieren lagen buiten op het asfalt van het slachthuis. Op dit moment kan de gemeente niet optreden, omdat de wet dat niet toelaat. Er is wel een Europese richtlijn, die transporten bij temperaturen hoger dan 35 graden en lager dan -5 graden verbiedt. Maar die staat nog niet in de wet.