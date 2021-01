De gevreesde Britse variant van het coronavirus is ook in Geraardsbergen aangetroffen. Uit testresultaten blijkt dat de uitbraak in de basisschool in Viane, die vorige week bekend raakte, te wijten is aan deze variant. De school blijft voorlopig gesloten. In de basisschool in Idegem houdt dan weer 1 klas de deuren dicht, nadat 1 leerkracht en 1 leerling positief hebben getest. Het is nog niet bekend of het ook hier over de Britse variant gaat. Het CLB staat via de scholen in contact met de ouders. Intussen voeren de woonzorgcentra Denderoord en De Populier, net zoals de privé-WZC in Geraardsbergen, een tijdelijk bezoekverbod in om bewoners te beschermen. Deze woonzorgcentra zijn momenteel volledig coronavrij. In Denderoord is de eerste vaccinatie gisteren gestart, De Populier begint volgende week woensdag.