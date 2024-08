In Doel vond deze namiddag de traditionele Scheldewijding plaats, voor de 48e keer. Een speciale editie, in het teken van de wederopbouw van Doel. Het polderdorp telt nu nog een 25-tal inwoners na een jarenlange onzekerheid en verwaarlozing. Maar dat verandert binnenkort. De wederopbouw is in volle gang, tot grote tevredenheid van alle inwoners. Zij kijken positief naar de toekomst.