Nachtelijke protestactie bij konijnenslachthuis Lonki in Temse: "Wetende wat de dieren te wachten staat, is het verschrikkelijk om te zien"

In Temse is de Scheldebrug een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Een man die op de brug stond, zou gedreigd hebben met een wanhoopspoging. Daarop kwamen de politie, de speciale eenheden en de ambulance ter plaatse. De man zou ook een mes op zak hebben gehad. De politie kon de man uiteindelijk inrekenen en de brug werd in de namiddag opnieuw vrijgegeven.





Wie zelf kampt met donkere gedachten, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de zelfmoordlijn. Er is altijd iemand die naar u luistert.