Scheldebrug Bornem-Temse op 27 mei weer open voor verkeer

Twee ongevallen hebben vanmorgen opnieuw voor heel wat verkeershinder gezorgd in het Waasland. Een eerste ongeval gebeurde rond 9u op de E34 in Stekene. De bestuurder van een bestelwagen die richting Antwerpen reed, merkte een file te laat op en reed in op de vrachtwagen voor hem. De man raakte daarbij gewond. De file stond er ten gevolge van onderhoudswerken een eind verderop. Door het ongeval was er een tijdlang slechts één rijstrook vrij. En rond 11 uur reden vier vrachtwagens op elkaar in de Beverentunnel. Oorzaak: plotse filevorming gecombineerd met onvoldoende afstand houden. Gelukkig vielen er geen gewonden, er stond alleen een lange file.