Peter Maes is deze nacht ontslagen als trainer van Sporting Lokeren. De club stuurde vannacht nog dit persbericht de wereld in. Sporting Lokeren zet samenwerking met Peter Maes stop.Na het 0-0 gelijkspel tegen KV Oostende heeft Sporting Lokeren beslist om de samenwerking met Peter Maes stop te zetten. Sporting Lokeren heeft na 12 wedstrijden 6 punten. Die sportief negatief uitvallende resultaten hebben de club er toe gebracht om de samenwerking met coach Peter Maes te beëindigen. Arnar Vidarsson neemt zijn taken tot nader order over. Peter Maes was bij zijn eerste verblijf bij Sporting Lokeren ontzettend succesrijk. Hij leidde de club tweemaal naar een zege in de Beker en dwong een aantal keer een plaats af in Play Off I. Vorig seizoen wist hij de ploeg in de hoogste afdeling te handhaven en was hij ook behoorlijk succesvol in Play Off II. Dit seizoen kon Sporting Lokeren evenwel niet aanknopen met die goede eindronde van vorig seizoen. Ingrijpen dwong zich op. De club kijkt wel met passend respect terug op de samenwerking met Peter Maes. Wij wensen hem succes toe in het vervolg van zijn carrière. Peter Maes zelf dankt de supporters voor hun steun en hoopt dat ze als een man achter Sporting Lokeren zullen blijven staan.