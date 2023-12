Scheepvaartverkeer naar Vlaamse havens nog altijd flink verstoord door vakbondsacties

In Zele is het chemisch lek in een ondergrondse tank op het industrieterrein volledig gedicht. Door het lek kon een chemische stof ontsnappen uit een tank van 20.000 liter. Volgens het gemeentebestuur ging het om brandbaar en explosief materiaal, maar is het niet giftig. Over de oorzaak is voorlopig nog niets bekend. Het lek ontstond gisteren rond 13.30 uur bij het chemisch bedrijf CRC Industries aan de Touwslagerstraat. "Deze nacht rond 1 uur was de situatie onder controle. Alles is overgepompt in mobiele tanks", zegt burgemeester Hans Knop (CD&V) aan Radio 2. "Iedereen die in het industriepark moet zijn vandaag, kan er terug terecht. Alles is weer normaal. Het hele bedrijventerrein was in een eerste fase afgesloten. Nadien is dat teruggeschroefd naar de plek waar het lek zich bevond. Er zitten een paar honderd bedrijven op de site. Alles is vrijgegeven."