Aan het Pierre Cornelisstadion hangt sinds vandaag een groot spandoek, als eerbetoon aan de overleden Kamiel Sergant. Het was supportersfederatie 'Eendracht Maakt Macht' die op het idee kwam van het spandoek. Kamiel Sergant was de grondlegger van het Aalsterse vrouwenvoetbal. Hij was oprichter van voetbalclub 'de Kamillekes', die later opging in Eendracht Aalst. Daarnaast was keizer Kamiel ook de bedenker van het clublied van Eendracht Aalst, 'Iendracht Veroit'. Een icoon dat ze hier absoluut willen eren.