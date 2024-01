Schadecommissie landbouw in Zottegem na extreme regenval

We komen nog even terug op de stads- en gemeentemonitor van de Vlaamse overheid die gisteren is bekendgemaakt. Dat Aalst vergeleken met de andere centrumsteden achterophinkt, zag u gisteren in ons nieuws. Vandaag staan we stil bij het kneusje van de gemeenten uit de regio. En dat is Zele. Amper 54 procent van de Zelenaars geeft aan tevreden te zijn over de gemeente. Een dikke twintig procent onder het Vlaams gemiddelde is dat. Veel heeft te maken met de timing van de burgerbevraging, zegt het gemeentebestuur.