Scanwagen controleert 2 keer per dag op betaling van parkeergeld in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is de veelbesproken scanwagen in gebruik genomen. Die vervangt voor een groot deel het werk van parkeerwachters, en kan aan de hand van camera's en een database controleren of je hebt betaald voor je parkeersessie of niet. Wie dat niet heeft gedaan, krijgt nadien de boete in de bus gestuurd. Sint-Niklaas is de eerste stad in Oost-Vlaanderen die op die manier gaat controleren. Aalst en Ninove volgen.