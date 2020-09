Sport SC Lokeren-Temse wil 3.475 supporters in Daknamstadion

Voetbalclub SC Lokeren-Temse wil vanaf zaterdag heel graag 3.475 supporters ontvangen in het Daknamstadion. Dat is bijna een tienvoud van wat er in principe is toegelaten. Bij buitenevenementen zijn er voorlopig nog 400 mensen toegelaten. Maar voetbalclubs kunnen dat aantal optrekken. De club heeft daarom gisteren bij het Lokerse stadsbestuur een protocol voorgelegd om dus net geen 3.500 toeschouwers te ontvangen. Te beginnen komende zaterdag, met de bekerwedstrijd tegen Wielsbeke. De stadsdiensten en de politie hebben hun akkoord gegeven over dat voorstel, het is nu wachten op de goedkeuring van Vlaams minister van Sport Ben Weyts.