In het damesvolley heeft Oudegem nipt verloren van VDK Gent. Een spannende vijfsetter werd het in Oostakker. Het team van coach Sasha Koulberg doet geen goede zaak in de race naar de titel, want ze verliezen opnieuw de koppositie aan Asterix. Al maken ze zich bij Oudegem niet meteen zorgen, behalve dan over het moordende matchritme in de play-offs.