Sport Sasha Weemaes uit Melsele wint Heistse Pijl

Sasha Weemaes heeft de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. De jonge Melselenaar van Sport Vlaanderen-Baloise was de snelste in de sprint van het peloton. Vooraan begon het op 10 kilometer van het einde wat stroever rond te draaien. En daardoor zagen ploegen als Sport Vlaanderen-Baloise hun kans. In de massaspurt beschikte de 22-jarige Sasha Weemaes over de snelste benen. Hij hield landgenoten Gerben Thijssen en Emiel Vermeulen net achter zich en volgt Alvaro Hodeg op als winnaar.