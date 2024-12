Sarah Willockx geeft zetel in Sint-Niklase gemeenteraad door aan Yente Syvertsen (21)

Sarah Willockx, de dochter van wijlen Freddy Willockx, gaat dan toch niet zetelen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Ze kan die verantwoordelijkheid niet combineren met haar mandaat in het bestuur van de ziekenhuisgroep Vitaz. Willockx behaalde een sterke score bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze haalde een goede 1.000 voorkeursstemmen en werd daarmee de tweede populairste kandidaat op de lijst van Vooruit. Willocx is CEO van de Oost-Vlaamse afdeling van het socialistische ziekenfonds Solidaris en zit voor haar partij ook in de Raad van Bestuur van Vitaz. En dat blijkt nu moeilijk combineerbaar te zijn. Willockx wordt vervangen door de 21-jarige Yente Syvertsen. Hij wordt daarmee het jongste gemeenteraadslid in Sint-Niklaas.