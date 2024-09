Sarah Willockx, dochter van Freddy Willockx, staat op de lijst bij Vooruit Sint-Niklaas

We hebben nog nieuws uit het Vooruit-kamp, maar dan uit Sint-Niklaas. Want Sarah Willockx, de dochter van Minister van Staat en oud-burgemeester Freddy Willockx, zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft ze vandaag bekend gemaakt op Facebook. Ze doet daarmee iets wat haar papa altijd aan haar gevraagd heeft, maar nooit gedaan kreeg: in de politiek stappen. Freddy Willockx overleed een goede twee maanden geleden. Hij zou morgen, op 2 september, 77 jaar geworden zijn. Sarah doet het als eerbetoon aan haar vader. En ze wil zijn droom, de socialisten opnieuw aan de macht in Sint-Niklaas, mee helpen waarmaken. Daarnaast vindt ze dat de stad een ommezwaai nodig heeft en ambitieuzer moet zijn. En ze wil haar kennis en ervaring daarvoor inzetten. Ze zal op plaats 15 staan op de lijst.