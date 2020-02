In Aalst is de Joodse Holocaustoverlevende Regina Sluszny vanmorgen komen praten op een school. Een paar dagen voor Aalst Carnaval dus. En dat is niet per toeval. Het evenement ligt al een heel jaar onder vuur door de Joodse karikaturen die vorig jaar opdoken in de stoet. Aalst Carnaval liet er uiteindelijk zijn erkenning door UNESCO als werelderfgoed voor vallen. De leerlingen van het zesde leerjaar op het Sint-Jozefscollege kregen te horen tot wat antisemitisme, of eender welke andere vorm van discriminatie of racisme, kan leiden.