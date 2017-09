Mobiliteit en Verkeer 'Sapjesfiets' op Car Free Day in OLV Zienkenhuis in Aalst

Alle mogelijke alternatieve vervoermiddelen uittesten, om de filedruk in het autoverkeer te doen verminderen. Dat is een van de oplossingen die de mobiliteitsclubs voorstellen, en dat was ook het thema van de zogenaamde Car Free Day vandaag. Het is een deel van de week van de mobiliteit, waarbij gevraagd wordt aan werknemers om een alternatief voor de auto te gebruiken. En dat hebben ze ook in het OLV-Ziekenhuis van Aalst gedaan. De beloning: een lekkere smoothie.