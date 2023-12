Sander is één van de 30 responsible young drivers op oudejaar: "Heb genoeg mensen weten sterven door dronken rijden"

Kerstmis is nog maar net verteerd, maar toch blikken we al even vooruit naar oudejaarsnacht. Want dan zullen er weer zo'n 30 responsible young drivers aan de slag zijn. Zij offeren zich op om mensen veilig thuis af te zetten. Op die manier proberen ze iets te doen aan de vele verkeersongevallen tijdens de langste feestnacht van het jaar. In een rijschool Dendermonde hebben vandaag vijf van hen een test afgelegd. Tijdens die test wordt er nagegaan of ze goed genoeg kunnen rijden, en of ze de regels goed kennen. Ze krijgen ook tips over hoe ze moeten omgaan met beschonken passagiers.