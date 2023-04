Sander De Pestel uit Sint-Niklaas rijdt zonder kleerscheuren snelste Parijs-Roubaix ooit uit

Wielrennen dan. De Egmont Cycling Race in Zottegem krijgt er vanaf dit jaar een dameseditie bij. De organisatie heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UCI. Vorig jaar was Arnaud De Lie nog de sterkste in de sprint bij de mannen. Wie hem opvolgt, weten we op zondag 20 augustus. Twee dagen later is het voor de eerste keer de beurt aan de vrouwen. Het parcours van die wedstrijd ligt al in grote lijnen vast. De start zou plaatsvinden in Oosterzele, om dan via enkele lokale ronden aan te komen op het Stationsplein van Zottegem. De organisatie wacht nu enkel nog op toestemming van de deelnemende gemeenten.