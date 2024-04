Dit weekend staat Parijs-Roubaix op het programma. En dat gaat spektakel opleveren. Want de kasseien in Noord-Frankrijk liggen er door de regen van de afgelopen weken spekglad en modderig bij. Streekrenner Oliver Naesen is aan een uitstekend voorjaar bezig: 4e in de Omloop, 11e in Wevelgem en vorige week nog 7e in de Ronde Van Vlaanderen. Hij hoopt dat alle puzzelstukjes zondag goed vallen.