Samenscholingsverbod streep door de rekening voor het Omloop Finish Team in Ninove

De Grote Prijs van de Wase Polders in Verrebroek gaat ook dit jaar niet door. Dat laat de organisatie weten. De GP Wase Polders wordt elk jaar eind mei gereden in en rond Verrebroek en trekt altijd wel enkele grote namen. Maar net als vorig jaar wordt ook deze editie afgelast. De organisatie wil haar tiende jubileumeditie groots aanpakken en dat zal tegen eind mei nog niet mogelijk zijn. Ook het VIP-gebeuren voor 400 gasten niet. En ook die mensen wil de organisatie niet in de steek laten. Daarom trekt het nu de stekker uit deze editie en plant het volgend jaar, in 2022, een groots evenement. Ook de vrouwenwedstrijd gaat niet door.