Samen voor Wetteren en N-VA hebben akkoord: "Mobiliteitsdossier wordt heel belangrijk"

De grootste partijen zijn dus aan zet om een meerderheid te vormen. En de afgelopen uren is er hier en daar al stevig doorgewerkt. Want sommige steden en gemeenten kunnen al uitpakken met een akkoord. Daar is dus al een coalitie. In Wetteren gaat Samen voor Wetteren, de lijst van huidig burgemeester Albert De Geyter, de gemeente besturen met N-VA. Dat heeft hij vanmiddag aangekondigd. Het kartel Groen/Vooruit wordt dus naar de oppositiebanken verwezen.