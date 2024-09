Samen tegen killers in het verkeer op Open Monumentendag: virtueel dronken rijden en crash met de tuimelwagen

We kunnen er niet genoeg op blijven hameren. Overdreven snelheid is nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Net als alchohol, drugs en afleiding achter het stuur. Op deze Open Monumentendag kon je vandaag in Dendermonde virtueel ervaren hoe het is om dronken te rijden. Er was ook een tuimelwagen om te voelen hoe het is om over de kop te gaan. Parket en politie wilden vandaag nog eens duidelijk maken dat je voorzichtig moet zijn op de weg.