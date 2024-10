'Samen Op Weg' gelooft dat het diverse Denderleeuw kan samenleven

In Denderleeuw heeft Vlaams Belang de gemeenteraadsverkiezingen voor de tweede keer op rij gewonnen. De politieke krachten aan de linkerzijde en in het centum zullen zich moeten verenigen om Kristof Slagmulder van de sjerp te houden. Het recept van Slagmulder zit hem in de samenleving die steeds diverser wordt. Hij vindt dat geen goede zaak, en velen volgen zijn redenering. Het burgerinitiatief 'Samen Op Weg' gelooft dat het diverse Denderleeuw wel kan samenleven met elkaar. Diversiteit is iets positief voor de samenleving. De gangmakers van die beweging zitten bij Marc Boon aan tafel.