‘Samen op Weg’ brengt positief verhaal rond samenleven in diversiteit in Denderleeuw

Nog precies drie weken en het is zover: de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. In Denderleeuw werd bij de vorige verkiezingen Vlaams Belang de grootste partij. Heel wat inwoners uit de gemeente zijn daarom een nieuw initiatief gestart. 'Samen op Weg' noemen ze hun beweging. De deelnemers aan het initiatief maken duidelijk dat goed samenleven in diversiteit mogelijk is. Ze brengen een verbindende boodschap, onder meer via raamaffiches en met bijeenkomsten zoals deze wandeling. De beweging is niet verbonden aan een politieke partij. Ze wil gewoon een stem geven aan mensen die een positief verhaal willen brengen.