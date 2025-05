Salamanders, poelslakken en larven leven in poelen in Temse, Regionaal Landschap Schelde-Durme brengt biodiversiteit in kaart

Kleine salamanders, poelslakken en larven van libellen. De buit was niet min in verschillende poelen in Velle bij Temse. Vrijwilligers van Regionaal landschap Schelde-Durme en Natuurpunt hebben de poelen afgelopen weekend binnenstebuiten gekeerd. En alles wat ze terugvonden in het water, dat hebben ze geïnventariseerd. Temse telt meer dan vierhonderd kleine poelen, met een grote biodiversiteit. Door het leven in zo'n poel in kaart te brengen, kunnen ze heel goed te weten komen welk leven zich verder ontwikkelt, en welke populaties bedreigd zijn.