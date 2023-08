SAAMO trekt definitief streep door samenwerking met Denderleeuw

De samenwerking tussen de gemeente Denderleeuw en vzw SAAMO wordt eind oktober definitief stopgezet. Dat laat het gemeentebestuur weten. SAAMO is een vzw die aan opbouwwerk doet. De beslissing van de gemeente om die samenwerking te verbreken, zorgde de voorbije maanden voor heel wat beroering, zowel lokaal als nationaal. Enkele organisaties voerden actie in Denderleeuw en Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle stuurde zelfs een brief naar burgemeester Jo Fonck om de beslissing te herzien. Daarop ging het gemeentebestuur opnieuw in gesprek met SAAMO, om te zien of de samenwerking kon standhouden in een afgeslankte vorm. Maar daar gaat SAAMO niet op in. Het gemeentebestuur van Denderleeuw betreurt dat.