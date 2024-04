Rzoska (Groen) over uittredingsvergoedingen: "Ons alternatief voorstel, een sociaal statuut voor parlementariërs, is nog niet aanvaard"

De jeugdspelers van voetbalclub Svelta Melsele hebben gisteravond voetbaltraining gekregen van een gedetineerde, een man die momenteel in de gevangenis van Beveren zit. Het is al de tweede keer dat de club op die manier wil helpen met de re-integratie van gevangenen in de maatschappij. Het is de vzw De Rode Antraciet die samen met Voetbal Vlaanderen het project Start-To-Coach heeft opgezet. Zowel de club als de jonge spelers, en hun ouders, zien er geen graten in, integendeel. De stage is een verrijking voor iedereen, zo klinkt het.