RWDM maakt einde aan zegereeks van SK Beveren

Vrijdagavond maakte RWDM een einde aan de zegereeks van SK Beveren. Het kwam met 0-2 winnen op de Freethiel. Beveren, zonder topscorer Lennert Mertens, versierde het eerste kwartier een paar uitstekende kansen, maar het was niet zuiver genoeg in de afwerking. Aan de overkant was het na 25 minuten wel meteen prijs. Laaziri met een lage schuiver en 0-1. Tien minuten later kon RWDM de score verder uitdiepen. Wuytens glijdt heel ongelukkig de voorzet van Laaziri in eigen doel. Beveren probeert nog terug te komen, maar na een rode kaart voor Van Hecke op het uur was het boeken toe. Beveren blijft met een vijfde plaats in de running voor de eindronde.