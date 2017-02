Ruzie ontaardt, man overgiet slachtoffer met ammoniak in station Dendermonde

In Kieldrecht, pal op de grens met het Nederlandse Nieuw-Namen, is gisteravond een Nederlandse vrouw van 56 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Op een lange rechte weg in de polder reed ze zich te pletter gereden in een gracht. Door de klap werd de vrouw uit haar auto geslingerd. Ze was wellicht op slag dood. Wanneer het ongeval is gebeurd, is niet geweten. De weg is zeer afgelegen, en er passeren maar weinig mensen. Omdat er geen getuigen zijn, is het dus ook niet duidelijk wat er is gebeurd.