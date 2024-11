Rust zoeken in de tuin van Flor Plukbos in Erembodegem: "Een plek waar mensen troost vinden"

Op een dag als vandaag, zijn vele mensen op zoek naar rust. Om even stil te staan bij het leven en te ontspannen. Dat kan ook tussen de bloemen in de tuin, van Aurelie in Erembodegem. Haar plukbos is niet alleen een een oase van rust, maar moet ook een plek worden waar buren elkaar ontmoeten en verbinding en steun vinden. Aurélie diende intussen ook een dossier in bij streekfonds Oost-Vlaanderen, om haar project te ondersteunen. Daarvoor is ze ook een crowdfunding gestart.