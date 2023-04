Voor het eerst in 100 jaar broeden er weer een ooievaars in Aalst. Het koppeltje werd voor het eerst gespot midden februari, in deelgemeente Gijzegem. Nu heeft het daar een nest gebouw, en wordt er sinds eind maart gebroed. Dat gebeurt af en toe in onze streek, onder meer aan de Donkmeer en in Geraardsbergen. Maar in Aalst was het dus al een eeuw geleden. Binnen een maand zouden de eerste eieren uitkomen.