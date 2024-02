Rupelmondenaars richten Ons Dorp! op na teleurstelling over fusie

In Lokeren is gisteren een leegstaande villa volledig uitgebrand. Passanten merkten plots vuur op in een woning in de Vijgenstraat, vlakbij de Durmedijk. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar dan al sloegen de vlammen door het dak en de ramen. Het vuur was wel vrij snel onder controle, maar toch liep de woning zware schade op. Het pand staat al jaren leeg, maar zou geregeld gebruikt worden door vandalen en krakers. Daarom wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak.