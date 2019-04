Belangrijke punten voor Aalst dus. Ook Hamme dat een reeks lager speelt, verkeert in volle degradatiestrijd. Na een slechte reeks van 0 op 9 dachten de Wuitens gisteren nog wel eens drie punten te kunnen pakken tegen Heur Tongeren, het nummer laatst in de stand, maar zelfs dat lukte niet. Blauwzwart was zonder twijfel de betere ploeg. Toch mocht het blij zijn dat in de absolute slotfase van de wedstrijd alsnog een gelijkspel uit de brand kon slepen. Het was ervaren rot Pieter-Jan Monteyne die in extremis nog 2-2 kon maken.